Najlepsze zdjęcia z lubuskich studniówek 2024. Nikt w Polsce nie bawił się tak jak lubuscy maturzyści! | ZDJĘCIA, FILMY

Za nami najgorętszy początek 2024 roku - czas lubuskich studniówek, czas poloneza, szampańskiej zabawy, wzruszeń, pięknych toastów, życzeń i szalonych nieprzespanych nocy spędzonych na parkiecie. Uczniowie klas maturalnych z naszego regionu przez kilka tygodniu królowali na parkietach. I my mieliśmy to szczęście w tych wyjątkowych chwilach im towarzyszyć. Najlepsza muzyka, tańce, dostojnie wykonywane polonezy, wspaniałe kreacje. To były niezapomniane bale studniówkowe. Uczniowie klas maturalnych z Lubuskiego potrafią bawić się jak nikt w Polsce! Oto najlepsze zdjęcia z tegorocznych lubuskich studniówek!

Kiedyś skromna biała bluzka i granatowa spódniczka. Dziś drogie i jakże piękne kreacje. Kiedyś zakaz alkoholu, a dziś? Wszystko jest do uzgodnienia. Raz się żyje i raz jest studniówka, raz więc można zaszaleć!

Najlepsze zdjęcia z lubuskich studniówek 2024

I zaszaleli! Za nami wiele niezapomnianych balów, prawdziwych gorączek sobotnich nocy, w czasie których uczniowie klas maturalnych z naszego regionu bawili się na lubuskich parkietach rozpoczynając huczne odliczanie sto dni do matury. I my tam byliśmy! Może nie zawsze miód i mleko piliśmy, ale na pewno dużo fotografowaliśmy. Bardzo dużo! Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć. Wybraliśmy najlepsze zdjęcia z lubuskich balów maturalnych 2024 roku. Ależ było różnorodnie, ależ tam się działo!

Studniówka, przesądy, matura

Studniówka zawsze niesie za sobą magię, wyjątkowość, która poprzedzona jest wieloma tygodniami, a czasami nawet miesiącami przygotowań. Nowiutkie garnitury, niepowtarzalne, szałowe kreacje, piękne fryzury, makijaże. Tegoroczni maturzyści prezentowali się doskonale i jak podkreślali to ważny, pierwszy w życiu bal. A doskonale wszyscy wiemy, że jaki bal, taka matura. A przynajmniej tak głosi jeden z przesądów. Oczywiście, że były też czerwone podwiązki i pożyczone od przyjaciół drobnostki. Tak na wszelki wypadek, bo choć zdecydowana większość nie wierzy w przesądy, to jednak tradycja jest tradycją. Słyszeliśmy również deklaracje, że do matury nie będą ścinać włosów, a przede wszystkim, że po studniówce ostro biorą się za przygotowanie do egzaminów, choć prawda jest taka, że uczą się cały czas. Teraz tylko kwestia przypomnienia materiału i matura będzie w kieszeni...

Zobacz film - bajeczna studniówka maturzystów I LO w Świebodzinie na zamku w Łagowie:

To jeszcze bal maturalny, czy już wesele?

Swoją drogą, bal maturalny to jedna z nielicznych okazji, by młodzież z jednej klasy, szkoły mogła wspólnie w licznym gronie pobawić się ze sobą. I nie na wyrost jest też stwierdzenie, że W ostatnich latach studniówka stała się imprezą zbliżoną bardziej do wesela niż dawnego balu przedmaturalnego. Sukienka, dodatki, buty, garnitur, koszty usług beauty, makijaż, fryzjer, manicure to wydatek porównywalny z wydatkami na ślubny anturaż. Trzeba jednak pamiętać, że także obecna moda studniówkowa to dziś prawdziwa rewia stylów i przegląd trendów.

Suto zastawione stoły, czekoladowe fontanny, fotobudki

A wokół mnóstwo atrakcji! Nie wszyscy sobie na to pozwalają, a raczej biorą to pod uwagę stawiając tym samym bardziej na tradycję, ale powszechne jest wystawianie popularnych fotobudek, fontann czekoladowych, szwedzkich stołów, niekiedy z różnymi kuchniami świata. Na stołach pojawiają się m.in. krewetki, sushi, dacie wiarę? Co więcej, w ostatnich latach zauważalny jest również wzrost zainteresowania zdrową żywnością oraz daniami bezmięsnymi. Do tańca często akompaniuje zarówno zespół muzyczny, jak i DJ. Nie może zabraknąć fotografa dokumentującego imprezę.

Kiedy tak skumulujemy sobie to wszystko, o czym wyżej wspomnieliśmy, dojdziemy do wniosku, że studniówka to ogromne przedsięwzięcie logistyczne - bal trwający średnio do około 4-5 nad ranem, na którym bawi się kilkaset osób.

Trzymajcie się maturzyści - POWODZENIA!

Drodzy maturzyści, życzymy wam powodzenia i połamania piór w maju i przypominamy o najważniejszych terminach egzaminu dojrzałości. TRZYMAMY ZA WAS MOCNO KCIUKI!

Matura 2024 - terminy egzaminów pisemnych

7 maja o godzinie 9.00 - pisemny egzamin z języka polskiego,

8 maja o godzinie 9.00 - pisemny egzamin z matematyki,

9 maja o godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego – języka angielskiego, natomiast egzaminy z pozostałych języków obcych rozpoczną się o godzinie 14.00. Chcecie więcej zdjęć i filmów? Zajrzyjcie na nasz SERWIS STUDNIÓWKOWY 2024:

