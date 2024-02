Odlotowa studniówka w IV LO „Lotnik” w Zielonej Górze. Taki bal jest raz w życiu. Zobacz zdjęcia i wideo!

- Zabawa jest wystrzałowa. Nic dziwnego w szkole mamy strzelnicę – śmiali się licealiści. – No i jest odlotowo. Bo to Lotnik. A tak poważniej mówiąc, to bawimy się bardzo dobrze i w ogóle nie myślimy o maturze. Nie dziś. Teraz jest czas na reset i bycie razem!

Maturzyści z IV LO prezentowali się elegancko i dostojnie

To był wyjątkowy wieczór, poprzedzony wieloma przygotowaniami. Nowiutkie garnitury, niepowtarzalne sukienki, piękne fryzury i makijaże. Tegoroczni maturzyści prezentowali się doskonale. Bo jak podkreślali to ważny, pierwszy w życiu taki bal. A jaki bal, taka matura.

Tradycyjnie były też czerwone podwiązki i pożyczone do przyjaciół drobnostki. Tak na wszelki wypadek, bo choć zdecydowana większość nie wierzy w przesądy, to jednak tradycja jest tradycją…