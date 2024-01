Napadli na przechodnia w Sulęcinie. Bez powodu okładali go pięściami i okradli. Agresorzy zostali zatrzymani

Początek nowego roku był wyjątkowo traumatyczny dla pewnego 41-latka, który padł ofiarą brutalnych napastników.

- Przechodząc jedną z ulic Sulęcina, został on zaczepiony przez mężczyznę, który skierował w jego stronę kilka słów, a następnie zaczął uderzać go pięściami po głowie i plecach. Do tej brutalnej napaści szybko dołączył drugi oprawca. Przestępcy ukradli ofierze kurtkę, portfel z pieniędzmi oraz dokumenty, po czym uciekli. Zdezorientowany pokrzywdzony poprosił pierwszą napotkaną osobę o wezwanie Policji - relacjonuje mł. asp. Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.