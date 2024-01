Policjantka z woj. lubuskiego złamała palec, zatrzymując złodzieja. Dzielnicowa z Gubina była po służbie

Policjantka z Gubina, młodsza aspirant Marta Bronicka, zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kradzież sklepową. Była po służbie i podczas interwencji doznała złamania palca. Zatrzymany 35-latek jest podejrzany o kilka kradzieży.

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek (8 stycznia) na parkingu sklepowym w Gubinie. Tego dnia młodsza aspirant Marta Bronicka – dzielnicowa Komisariatu Policji w Gubinie, będąc po służbie, wybrała się na zakupy. Gdy szła odstawić wózek sklepowy, zauważyła jak z budynku wybiega znany jej mężczyzna, który pod kurtką chował jakieś rzeczy. M. Bronicka podeszła do niego, a po przedstawieniu się nakazała wyciągnięcie towaru. Ten wiedział z kim ma do czynienia, a gdy usłyszał że ma oddać rzeczy, usiłował uciec i odepchnął ją. - Marta natychmiast zareagowała, zatrzymując go. Mężczyzna w celu utrzymania w posiadaniu skradzionej kawy wartości 230 złotych, próbował wyswobodzić się, odpychać ją, szarpać i chwytać za ręce - relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, kom. Justyna Kulka.

Dzielnicowa nie odpuściła i obezwładniła mężczyznę, powalając go na ziemię. Po przybyciu pełniących służbę policjantów, został on doprowadzony do komisariatu na dalsze czynności, natomiast Marta otrzymała pomoc medyczną, której udzieliła jej wezwana na miejsce załoga pogotowia ratunkowego. Jak się okazało doznała złamania palca.

35-latek oskarżony o kilka kradzieży

35-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Jest on bardzo dobrze znany gubińskim policjantom. W ostatnim czasie była to jego kolejna kradzież. - Dwa dni wcześniej został zatrzymany przez gubińskich policjantów jak prowadził, chwilę wcześniej skradziony rower wartości 5 tysięcy złotych - informuje kom. J. Kulka. - Ponadto od października ubiegłego roku wielokrotnie dokonywał kradzieży sklepowych na terenie Gubina o łącznej wartości ponad 10 tysięcy złotych. Doprowadzony w środę (10 stycznia) do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim usłyszał dziewięć zarzutów. Zarzuca się mu kradzież rozbójniczą, uszkodzenie ciała, kradzież roweru oraz liczne kradzieże sklepowe. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Prokuratur w ramach nadzorowanego śledztwa wniósł do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 35-latka. Sąd po rozpoznaniu sprawy przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Teraz grozi mu od roku do 15 lat pozbawienia wolności. Gazeta Lubuska. Gubin. Zatrzymanie podejrzanych o pobicie:

