Nasza Czytelniczka utrwala napiękniejsze krajobrazy! To perły w naszyjniku Żagania!

Patrzmy na detale

Zachwycające są też detale, które podczas jej spacerów. To zwyczajna kałuża, która wygląda jak strumień, mach na drzewie, czy też pospolita huba, która kojarzy się ze statkiem kosmicznym, który wylądował w lesie.

Pani Bożena uczy nas, że wystarczy chwila skupienia i uwagi, żeby zobaczyć piękno otaczającej nas natury.

Weźmy więc w rękę telefon i ruszajmy na spacer do lasu, czy na pola. Postarajmy się zobaczyć to, co podczas swoich wypraw widzi pani Bożena.

Dziękujemy i prosimy o więcej.