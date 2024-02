Nie będzie zamykania szkół w gminie Maszewo. Radni zagłosowali przeciwko

Mówiło się o różnych wariantach, w tym również o zamykaniu szkół . Choć żadne decyzje nie zapadły, to temat wzbudził ogromne emocje wśród nauczycieli i rodziców.

Dyskusje o reorganizacji oświaty w gminie Maszewo rozpoczęły się na przełomie października/listopada zeszłego roku. Radni podkreślają, że były to luźne rozmowy, ale sytuacja szybko się zmieniła.

Gęstowice do odstrzału?

Najbardziej uaktywnili się rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej w Gęstowicach. Obawiając się o likwidację placówki, nagłośnili sprawę w mediach. Spotkaliśmy się z rodzicami i nauczycielami we wspomnianej szkole.

Rodzice opowiadali, że jeden z wariantów reorganizacji oświaty zakłada likwidację szkoły w Gęstowicach, do której uczęszcza obecnie 105 uczniów (w tym dzieci przedszkolne). Większość miałaby trafić do szkoły w Maszewie, natomiast najmłodsi do filii w Rybakach.