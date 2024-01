Problemy finansowe gminy Maszewo. Szkoła w Gęstowicach zostanie zamknięta? Rodzice i nauczyciele walczą o placówkę

Kilka dni temu spotkaliśmy się z rodzicami dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej w Gęstowicach (gmina Maszewo), a także z nauczycielami. Poprosili o interwencję, ponieważ obawiają się, że ich placówka zostanie zamknięta.

Gmina Maszewo, ze względu na problemy finansowe, planuje reorganizację oświaty. Jeden z wariantów zakłada likwidację szkoły w Gęstowicach, do której uczęszcza obecnie 105 uczniów (w tym dzieci przedszkolne). Większość miałaby trafić do szkoły w Maszewie, natomiast najmłodsi do filii w Rybakach.