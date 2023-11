Nie ma korków przy granicy w Lubuskiem. Niemcy przedłużają kontrole o kolejne 20 dni

Na A2 przed Świeckiem bez korków

Niemcy wprowadzili tymczasowo kontrole graniczne 16 października, by przeciwdziałać nielegalnej migracji. Tamtejsza policja federalna prowadzi je nie bezpośrednio na byłych przejściach granicznych, lecz na swoim terytorium.

Spowolnienie ruchu spowodowane kontrolami granicznymi przez służby niemieckie najbardziej odbija się na jego płynności po weekendach, kiedy jest on największy. W województwie lubuskim związane z tym korki przy wyjeździe z naszego kraju do Niemiec tworzą się głównie w Świecku.

Niemcy przedłużają kontrole

- Kontrole stacjonarne na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią zostaną przedłużone o kolejne 20 dni - poinformowała niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser we wtorek, 14 listopada.

- Zastosowany przez nas pakiet stacjonarnych i mobilnych środków służb granicznych jest istotny dla ograniczenia nielegalnej migracji do Niemiec – wyjaśniła Faeser. - W dalszym ciągu przywiązujemy szczególną wagę do tego, aby kontrole miały jak najmniejszy wpływ na codzienne życie osób dojeżdżających do pracy, osób podróżujących oraz dla przedsiębiorców – stwierdziła minister.