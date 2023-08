Nie przyszedłem pana nawracać. Letnia metamorfoza - felieton ks. Piotra Bartoszka

Wpisując w wyszukiwarce internetowej hasło „metamorfoza”, wyskakują setki zdjęć ilustrujących cudowne efekty odchudzania, możliwości medycyny estetycznej czy oferty zabiegów kosmetycznych. Rezultat widać gołym okiem - wystarczy porównać dwie fotografie, zestawiające daną osobę „przed” i „po”, by zrozumieć, jaka przemiana tu się dokonała. Jedyne, czego od razu nie widać, to „cena” tej metamorfozy: ile pieniędzy lub - przynajmniej - wyrzeczeń kosztuje owo stawanie się innym. Przeczuwamy, że niemało.

W samym środku lata Ewangelia wspomina o metamorfozie Jezusa - bo tak należy rozumieć scenę Przemienienia (z greckiego: metamorfosis) Pańskiego (Mt 17,1-9). To nie tyle zmiana wyglądu, co ukazanie blasku niewidocznego na co dzień: „Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17,2). To nie skutek naświetlania ani efekt jakiegoś nieznanego promieniowania. Uczniowie - ten jeden jedyny raz - widzą Jezusa tak, jak widzi Go Ojciec. Widzą piękno w Nim ukryte. Jezus nie stał się taki. On taki jest zawsze, tylko nie zawsze to widać.