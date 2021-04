Niebawem lubuskie derby. Żużlowcy Moich Bermudów Stali Gorzów i Marwis.pl Falubazu Zielona Góra pojadą wieczorową porą

Z pewnością dla większości kibiców z Zielonej Góry i Gorzowa lubuskie derby to najważniejsze żużlowe pojedynki w sezonie. Niestety, wszystko wskazuje na to, że fani Stali i Falubazu pierwsze starcie w „świętej wojnie” obejrzą jedynie w telewizji, bo nie zanosi się na to, by – w związku z pandemią koronawirusa – kibice do 9 maja wrócili na stadiony. A tego dnia dojdzie do pierwszego derbowego starcia w tym roku. Mecz odbędzie się na zielonogórskim torze i będzie ostatnim spotkaniem 5. kolejki PGE Ekstraligi. A to oznacza, że rozpocznie się wieczorem – start do pierwszego wyścigu o godz. 19.15. Transmisję telewizyjną kibice obejrzą w nSport+, a tekstową relację LIVE znajdą w serwisie gazetalubuska.pl.