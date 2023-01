Niecodzienny widok w Kostrzynie. Śmigłowiec LPR wylądował na parkingu przy markecie

Mieszkańcy z uznaniem o umiejętnościach pilota

- Pilot wykazał się nie lada kunsztem. Wylądował na parkingu, mając w pobliżu market i drzewo. To było bardzo widoswiskowe - mówili świadkowie całej akcji. Choć lądowanie śmigłowca było widowiskowe, to dla pilotów tych maszyn to nie pierwszyzna. Śmigłowce LPR często lądują w trudnych miejscach, niejednokrotnie między liniami energetycznymi albo w pobliżu budynków. W Lubuskiem takie lądowania mogliśmy obserwować już m. in. w Dąbroszynie, Kostrzynie, na S3 i w wielu innych miejscach.