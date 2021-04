Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Niedzielna giełda w Zielonej Górze. Co możesz tutaj kupić? Sprawdziliśmy

Zajrzeliśmy na zielonogórską giełdę, która (jak co niedziela) regularnie przyciąga mieszkańców miasta i okolic. Co można było tutaj kupić w niedzielę, 25 kwietnia? Mnóstwo rzeczy? Bo i chemię, warzywa, owoce, ubrania, ale też meble, starocie czy sprzęt ogrodniczy. Zobaczcie, co się tutaj znajduje. Może znajdziecie coś dla siebie?



Wideo: giełda w Zielonej Górze.