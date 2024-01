Nielegalne odpady przechwycone w Lubuskiem. To ponad siedemnaście ton elektrośmieci!

Przechwycili tony nielegalnych odpadów

Takie odpady są bardzo niebezpieczne

Transport został zatrzymany i zabezpieczony, a następnie zawrócony do Holandii, skąd odpady pochodziły. Elektrośmieci, a więc między innymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należą do odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, że w elektrośmieciach obecne są liczne szkodliwe substancje chemiczne oraz metale ciężkie, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Nietrudno wyobrazić sobie, jak wiele szkody tego typu odpady mogą wyrządzić w środowisku naturalnym, jeśli zostaną wyrzucone w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Zobacz również: