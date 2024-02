Niesamowite zjawisko! Na lubuskim niebie pojawiła się "dziura". Mieszkańcy od razu chwycili za telefony | ZDJĘCIA

To, co zaobserwowali Lubuszanie na niebie, widoczna na zdjęciach w naszej galerii dziura przypomina kadr z filmu science-fiction. Jednak z jednym i drugim niewiele ma wspólnego, bowiem nad Ziemią Lubuską mieszkańcom ukazało się nieczęsto spotykane cavum - zjawisko, które najlepiej było widoczne z okolic Międzyrzecza i Świebodzina. - Czegoś takiego nie widzieliśmy, więc pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy w takim momencie to wyciągnięcie telefonu i robienie zdjęć - mówi nam jedna z mieszkanek ulicy Chopina w Międzyrzeczu.