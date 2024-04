Tak wyglądały Żary kilkanaście lat temu. Dzięki kamerom Google Street View przenieśliśmy się w czasie

Tak wyglądały Żary w 2012 czy 2019 roku. Było zdecydowanie mniej galerii i więcej drzew. Jeśli chcecie przypomnieć sobie miasto sprzed kilkunastu lat, zajrzyjcie do naszej galerii. Ulica Artylerzystów, przy której nie było galerii, Lotników, bez pasażu widmo (miała być Czerwona Torebka, ale nic z tego nie wyszło), A10... Nie da się ukryć, że miasto zmieniło się bardzo i warto te zmiany obserwować.

Trwa remont żarskiej noclegowni dla osób bezdomnych. Jeszcze rok temu pomieszczenia był w opłakanym stanie. Zajrzeliśmy do środka, żeby zobaczyć postępy prac.

Aktualizacja trwa

Zamażą na zdjęciach

Nie martwcie się, że zostaniecie uchwyceni w kamerach, bo twarze czy rejestracje samochodów są automatycznie zamazywane. Jeśli chcecie jednak być mniej widoczni na zdjęciach, możecie zgłosić to serwisowi.

Ze względu na czynniki od nas niezależne (pogoda, remonty dróg itp.) nasze samochody mogą nie jeździć lub możemy wprowadzić drobne zmiany w harmonogramie. Pamiętaj też, że podajemy konkretne miasta, ale możemy fotografować również mniejsze miejscowości w okolicy - informuje Google Street View.

Dzięki obrazom zarejestrowanym przez kamery Google Street View możemy "zwiedzić" wirtualnie niemal cały świat. W kilka minut możemy zobaczyć Paryż, Nowy Jork czy Warszawę. Obraz, który widzimy, nie odzwierciedla czasu rzeczywistego, ale to też okazja do obserwowania zmian, jakie zachodzą w interesujących nas miejscach czy w naszym otoczeniu. Aby ułatwić sobie to zadanie, można użyć funkcji "wehikuł czasu".

