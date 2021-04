Niespodziewana porażka koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra po słabej grze z osłabioną Astaną

To było drugie podejście do tego spotkania. Przypomnijmy: nasz zespół przed rozpoczęciem pierwszej części ,,bańki” w Ostrowie Wlkp. która wyłoniła finalistów naszej ekstraklasy, został zawrócony z Warszawy, skąd miał odlecieć do Kazachstanu, gdyż wyniki testów covidowych w przypadku kilku zawodników były niejednoznaczne. Potem okazało się, że wszyscy są ujemni, ale termin przepadł i mecz przełożono. Przed czwartkowym pojedynkiem sprawa była jasna. Astana, mając w 22 meczach zaledwie pięć zwycięstw i 17 porażek, nie ma już szans na udział w play off. Enea Zastal BC z 13 sukcesami w 23 meczach, jeśli odniesie zwycięstwo, zajmie szóste miejsce. W przypadku porażki musi czekać na ostatnie rezultaty Khimek i jeśli zespół z Moskwy je wygra, spadnie nie siódme miejsce.