Nietypowa interwencja strażaków w Małomicach. Wyławiali z wody przenośną toaletę!

Strażacy wyłowili toaletę

Akcja, choć nietypowa, to nie należała do trudnych. Toaleta była zatopiona kilka metrów od brzegu. Strażacy w specjalnych strojach i asekurowani linami weszli do wody i wyłowili nietypowe znalezisko. Tak naprawdę nie wiadomo, jak przenośna toaleta znalazła się w wodzie. Być może zdmuchnął ją tam silny wiatr, a może pomogli wandale? Najważniejsze, że udało się ją wyłowić.