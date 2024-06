Nieudana próba porwania w Małomicach. Napastnicy dotkliwie pobili mężczyznę

W ruch poszła pałka teleskopowa

Do zdarzenia doszło w Małomicach w powiecie żagańskim, w nocy z 29 na 30 maja. Wracającego do domu 44-latka zaatakowało trzech mężczyzn. Napastnicy pobili go m.in. pałką teleskopową, a następnie próbowali wciągnąć do auta.