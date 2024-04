Śmiertelne pobicie w Sulechowie. To on skatował 36-latka? Młodemu mężczyźnie grozi dożywocie | FILM

Na ulicy leży pobity mężczyzna

W piątek (12 kwietnia), około południa, dyżurny komisariatu policji w Sulechowie otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Armii Krajowej leży pobity mężczyzna, któremu zespół ratownictwa medycznego udziela właśnie pomocy. Z przekazanych informacji wynikało, że doszło do zatrzymania krążenia. Pokrzywdzonym miał być 36-letni mieszkaniec gminy Sulechów. Wstępnie policjanci ustalili, że w zdarzeniu oprócz pokrzywdzonego, brało udział jeszcze trzech innych mężczyzn.

Przesłuchania świadków

Od kłótni do śmiertelnego pobicia

Ze wstępnych ustaleń wynika, że między mężczyznami doszło do konfrontacji, a następnie do rękoczynów. Pokrzywdzony 36-letni mężczyzna został uderzony w twarz. Siła tych ciosów była tak duża, że odniósł on bardzo poważne obrażenia, które ostatecznie skutkowały śmiercią.