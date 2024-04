Niezwykłe artefakty z Żagania! Te przedmioty mają 3 tysiące lat!

Prace w nowej strefie przemysłowej przy ul. Chrobrego w Żaganiu prowadzi na zlecenia miasta, żagańska pracownia Relikt. Początkowo miały się one zakończyć do ostatniego dnia marca, ale z uwagi na coraz ciekawsze znaleziska zostały przedłużone o miesiąc.

Co znaleźli archeolodzy w Żaganiu?

Jednymi z najciekawszych odkryć pod warstwami ziemi są grzęzidła, czyli obciążniki do sieci rybackich. To świadczy o tym, że ludzie mieszkający w rozlewisku Bobru trudnili się głównie rybactwem. Jeden z takich "ciężarków" jest zastanawiająco duży. Jak dłoń dorosłego mężczyzny. - Nie znam się na rybactwie, ale być może tak duże grzęzidła służyły do łowienia wyjątkowo dużych ryb, a może także do chwytania gryzoni, na przykład bobrów, od których nazwę wzięła rzeka - tłumaczy Oktawian Wróblewski, archeolog. - Oprócz grzęzideł znaleźliśmy też fragmenty prostej ceramiki użytkowej, a także przęśliki, służące do obciążenia wrzeciona tkackiego.