Niezwykłe podziemia i dzwonnica w Żarach. 1 maja będzie można zwiedzać te miejsca przy kościele pw. NSPJ

- Rozpoczynamy nowy sezon turystyczny dla zwiedzających, nie tylko mieszkańców Żar, ale przyjezdnych i wszystkich chętnych - zachęca dr Anna Polak. - Już podczas majówki będzie można wejść do podziemi kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w kolejnych dniach zaplanowaliśmy zwiedzanie fary oraz dzwonnicy, z której można podziwiać niesamowitą panoramę Żar - dodaje.

Pałac Brühla w Brodach to niesamowity zabytek, który budzi zachwyt. Jeśli szukacie ciekawych miejsc na weekendowe zwiedzanie w województwie lubuskim, to powinniście trafić właśnie tutaj.

Niezwykła historia i piękne widoki

- To obiekt o średniowiecznym rodowodzie, kiedyś o funkcjach obronnych, obecnie to dzwonnica z dzwonem zamontowanym w 1921 roku - mówi dr Paweł Karp. - Taki sam dzwon znajduje się na wieży kościelnej. Z dzwonnicy widać doskonale fragment dawnych murów miejskich otaczających miasto. Jak większość zabytków w Żarach, także i ten jest mocno naznaczony historią nalotów amerykańskich z kwietnia 1944 roku. Bomby zapalające, które spadły na miasto, zniszczyły charakterystyczny dla tej dzwonnicy hełm, który został odbudowany, nie jest już oryginalny, odtworzono go na miarę ówczesnych możliwości - dodaje.