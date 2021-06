Nocny Szlak Kulturalny w Gorzowie. 38 przystanków na trasie

Koncerty, wystawy, spotkania z regionalistami, którzy przestawiają historię miasta - takie atrakcje są w planie Nocnego Szlaku Kulturalnego w Gorzowie. Impreza odbywa się już po raz 13. Co roku przyciąga ona setki, a nawet tysiące mieszkańców, którzy przez kilka godzin odwiedzają różne punkty związane z kulturą. Pierwsza impreza rozpoczęła się już o 15.00 (od tej pory działa Biuro Turystyki Stacjonarnej Voyage Voyage). Ostatnie zakończą się nad ranem. My też spacerujemy wraz z gorzowianami. Jak wygląda tegoroczny szlak kulturalny? Śledźcie to z nami. Naszą galerię będziemy aktualizować na bieżąco.