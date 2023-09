Nowa hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach. Na taką inwestycję czekali tutaj od wielu lat

Jest radość

Celem programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.