Nowa matura od 2023 roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna szykuje poważne zmiany

- Największe zmiany obejmą egzamin z języka polskiego , bo tutaj są największe zmiany w podstawie programowej - mówi szef CKE, dr Marcin Smolik, w rozmowie z rmf24.pl. - Przywrócono historyczno-literackie podejście do kształcenie, jest dużo więcej lektur, dużo więcej tekstów. Podstawa dużo większą uwagę zwraca na umiejętności retoryczne, czyli umiejętności tworzenia tekstów. To musi się odbić w egzaminie (...) - podkreśla.

Jak donosi rmf24.pl, od 2023 roku egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie składał się z trzech części. Pierwsza z nich to " język polski w użyciu", czyli coś podobnego do czytania ze zrozumieniem. Będzie to jednak nieco trudniejsze. W tej części pojawią się dwa teksty, niezwiązane z literaturą, ale np. dotyczące nauki, sztuki, czy kultury.

Egzamin tradycyjnie zwieńczy wypracowanie, jednak tutaj także ma dojść do poważnych zmian. - Zmieni się i forma wypracowania i sposób oceniania. Maturzyści będą mogli korzystać z antologii poezji, które będą dostępne w czasie egzaminu, taka jak odbywa się to obecnie podczas egzaminu z matematyki z tablicami z tego przedmiotu - zapowiada szef CKE w rozmowie z rmf24.pl.

Pierwsze pytanie będzie z puli zadań jawnych i będzie dotyczyło obowiązkowej lektury, a drugie - z puli niejawnej. Będzie zbliżone do tego co mamy w tej chwili. To może być fragment tekstu, fragment wiersza, fragment krytyki literackiej (...) i trochę inne zasady rozmowy z egzaminatorami. Pytania w tej rozmowie będą zmuszały maturzystę do odniesienia tego o czym mówi do własnych doświadczeń, własnego życia. Chcemy odejść od encyklopedyzmu, który często egzaminom towarzyszy - tłumaczy w rozmowie z rmf24.pl dr Smolik.

Języki obce na maturze

Zmiany nie ominą również języków obcych. Tu na egzaminach pojawi się więcej zadań otwartych. Najmniej zmian, choć one też się pojawią, będzie w egzaminach z biologii i chemii.