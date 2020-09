Nowa Sól kręci kilometry, aby utrzymać tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Miasto wspierają Wschowa i Otyń. Każdy rowerzysta może dołączyć

Rowerowa stolica Polski. Jak pobrać aplikację?

Wystarczy zainstalować na swoim smartfonie specjalną aplikację pn. Rowerowa Stolica Polski. Jest dostępna w sklepie Play (dla systemów Android) lub na sklepie Apple Store (dla systemów IOS). Po zainstalowaniu aplikacji, wybieramy Nową Sól.

Rowerowa stolica Polski. Są nagrody

W rywalizacji indywidualnej dla zwycięzcy nagrodą jest rower trekkingowy marki Wheeler Trekking Go.

Nagrodą dla grupy, która wykręci najwięcej kilometrów jest kolacja 30 października z prezydentem Jackiem Milewskim. Nagroda dla zwycięskiej szkoły jest rower Kross Hexagon 5.0.

Co to za akcja?

Inspiracją konkursu była Europejska Rywalizacja Rowerowa (ECC) organizowana przez włoską Bolonię do 2017 roku. Zyskała uznanie wielu miast w Polsce oraz w innych krajach europejskich.

- Ideą akcji jest zachęcanie Polaków do wybierania roweru zamiast samochodu. Rower to idealna alternatywa w miejskiej, często zakorkowanej codzienności. Pedałując nie zatruwamy powietrza, jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi. Z roku na rok to coraz modniejszy i częściej wybierany środek transportu. Polacy pokochali rowery, więc zdobycie Pucharu Rowerowej Stolicy Polski to marzenie każdego z 43 miast, w tym Metropolii Bydgoszcz - czytamy na portalu organizatora akcji, którym jest miasto Bydgoszcz.