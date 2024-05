Wybrali się rowerami z Berlina do Warszawy. 650 kilometrów bez spania! W Dzień Flagi byli w Gorzowie

Ta niezwykła impreza to Ultramaraton Rowerowy Via Regia. Z międzynarodową obsadą, gravelowy (od angielskiego słowa „gravel”, czyli „szuter”), łączący Berlin z Warszawą. 650-kilometrowa trasa zaczęła się na szczycie wzgórza Kienberg, na której znajdują się m.in. Ogrody Świata, założone w 1987 roku z okazji 750-lecia stolicy Niemiec. W czwartek od godz. 7.00 kolarze ruszali z Kienbergu w 5-6-osobowych grupkach co 15 minut.