Nowi mieszkańcy Szprotawy! Do miasta przyjechały rodziny repatriantów z Kazachstanu

Do Szprotawy przyjechały dwie rodziny: z miasta Tajynsza w Kazachstanie i okolicznej wioski. Obie mają polskie korzenie i czują się Polakami.

Tajynsza jest miastem w północnym Kazachstanie. Liczy ok. 14 tys. mieszkańców. Polacy stanowią tam około 8 procent populacji, czyli ponad 1,1 tys. osób. Wielu z nich pochodzi z Podola. Od 1999 roku w mieście działa kościół rzymskokatolicki, w którym funkcjonuje parafia św. Rodziny. W 2006 roku na stacji kolejowej została odsłonięta tablica pamiątkowa w 70. rocznicę deportacji Polaków do Kazachstanu. Pierwszy transport zesłańców trafił do Tajynszy 24 czerwca 1936 r. Tablica ma napis: "Pamięci Polaków deportowanych w 1936 r. / Wdzięczni Kazachstanowi i narodowi kazachstańskiemu za współczucie, życzliwość i okazaną w ciężkich czasach pomoc".

Do Szprotawy przyjechali państwo Weronika i Maksym Bugiera, z dziećmi; Darią i Wiktorem. Pani Weronika jest pielęgniarką, zaś jej mąż farmaceutą.

Druga rodzina to Natalia i Wiktor Gniewczyńscy, z synem Dymitrem, ze wsi Kiererowka pod Tajunszą. Obie rodziny zostawiły w Kazachstanie cały dobytek i przyjechały praktycznie jedynie z walizkami. Rodziny trafiły do Szprotawy w piątek 15 grudnia 2023 i zamieszkały w przygotowanych przez gminę mieszkaniach. W poniedziałek 18 grudnia 2023 zostały oficjalnie powitane w Urzędzie Miasta w Szprotawie. - Widzieliśmy na razie tylko centrum Szprotawy, które bardzo nam się podoba! - powiedzieli nam.

Polacy z Kazachstanu zostali przywitani drobnymi upominkami, sami również przygotowali dla burmistrza i urzędników drobne prezenty od serca.