Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Żaganiu! Znamy wyniki!

- Konkurs organizujemy po raz 11 - wyjaśnia Zbigniew Stebelski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. - Wcześniej był on skierowany głównie do młodzieży z naszego miasta oraz gminy. W tym roku otrzymaliśmy patronat kuratorium oświaty i wzrosła jego ranga. Po raz pierwszy jest to konkurs wojewódzki. Cieszymy się, że przyjechało do nas sporo wykonawców.

Koncert prowadzili Kamila Czejgis i Kuba Marczenia. Na scenie wystąpiło wielu wspaniałych, młodych artystów. Jako ostatnia zaśpiewała Milena Siemiątkowska z Żagania i "rozbiła bank" - zajęła I miejsce!

Uczestnicy konkursu w Żaganiu i zajęte przez nich miejsca