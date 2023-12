Nowoczesna i lekka hala w Szprotawie jest już na ukończeniu. Będzie z niego korzystać ogólniak

Lekka konstrukcja hali

Drewniana konstrukcja ma 50 metrów długości i ok. 25 metrów szerokości. Jej wysokość to 10 metrów. Dzięki temu będzie można rozgrywać na niej mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Hala będzie miała gazowe ogrzewanie i wentylację. Będzie też miała zaplecze socjalne z szatniami, toaletami i łazienkami.

Cała inwestycja kosztowała 1,971 mln zł, z czego 1,3 mln pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina Szprotawa skorzystała z programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Lekka hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie ma być gotowa do końca roku.