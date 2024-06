Nowosolanie boją się krematorium w mieście. Sprawą zajęli się radni

Petycja do starostwa

Jeden z mieszkańców na podstawie dostępu do informacji publicznej dotarł do wielu dokumentów dotyczących inwestycji. – Przy założeniu, że będzie spalanych 10 zwłok zwierzątek, piesków i kotków każdego dnia, to inwestycja zwraca się po 16 latach – uważa mieszkaniec i dlatego wątpi, że na miejscu spalane będą wyłącznie małe zwierzęta. Uważa, że w przypadku wystąpienia ptasiej grypy czy ASF w hodowlach w okolicy, na podstawie decyzji inspektoratu weterynarii, właśnie w tym miejscu miałyby być spalane zwłoki tych zwierząt. Dlatego spodziewa się dużych transportów zwierząt i uważa, że sam transport wiąże się uciążliwościami dla mieszkańców. Nowosolanin domyśla się, że nawet przy założeniu, że szczątki organiczne będą spalane do zera, to będą wydobywały się spaliny z oleju opałowego.