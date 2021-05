Nowosolska Wyprzedaż Garażowa. Pogoda sprzyja oryginalnym zakupom w Nowej Soli. Poszukiwacze skarbów lubią to miejsce

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Skarby z nieotwieranych dawno szaf, zakątków piwnic dostają nowe życie. Nowosolska Wyprzedaż Garażowa cieszy się zainteresowaniem, zarówno wystawców, jak i kupujących.





Nowosolska Wyprzedaż Garażowa. Impreza dla poszukiwaczy skarbów

Wolne miejsca na stoiska w domku grillowym w Parku Krasnala w Nowej Soli rozeszły się bardzo szybko. Nie brakowało chętnych, aby wystawić tam rzeczy, które zalegają w domu czy w piwnicy, a jeszcze mogą komuś się przydać i sprawić radość.

Słoneczna pogoda sprzyja klientom, którzy są prawdziwymi poszukiwaczami skarbów. Kupić można ubrania, zabawki i mnóstwo innych rzeczy. A na koniec zakupów oczywiście słodki deser. Jak zawsze są ciasta i kawa.



W tym roku to już druga Nowosolska Wyprzedaż Garażowa. Pierwsza taka impreza odbyła się 17 kwietnia. Zawsze są to soboty, w godzinach 12:00 - 17:00.



Następne wyprzedaże

- 10 lipca

- 7 sierpnia



