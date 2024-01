Nowy odcinek "Razem odNowa" wzbudził wiele kontrowersji. Monika ze Słubic zdradziła Patryka. Czy uda im się uratować związek?

- To, co się stało skrzywdziło całą rodzinę - mówi ze smutkiem uczestniczka show "Razem odNowa"

Monika i Patryk z "Razem odNowa". Ona odeszła do innego

"Razem odNowa". Nowy program

Show "Razem odNowa" to nowość stacji TVN. Program prowadzą Ewa Chodakowska i Joanna Krupa, które łączą siły po to, by - jak piszą twórcy programu - "pomóc parom z wieloletnim stażem w roznieceniu na nowo iskry wzajemnego zainteresowania, pasji i głębokiego uczucia".

Celem prowadzących jest sprawienie, by małżonkowie znów poczuli „motyle w brzuchu”. E. Chodakowska i J. Krupa pracują z nimi przez osiem tygodni. W tym czasie udzielają im cennych rad i wskazówek, są ich wsparciem. Jednym ze środków rozpalenia uczucia na nowo ma być ich fizyczna metamorfoza, która odbywa się pod okiem najbardziej znanej w Polsce trenerki.

Po tym czasie nadchodzi finał, kiedy to pary ponownie ubierają swoje ślubne suknie i garnitury i odnawiają małżeńską przysięgę...