Nowy park handlowy otwarty. Jakie marki mają tam swoje sklepy? Co mówią o galerii mieszkańcy Świebodzina?

Jak mówi Sara Klebeko zarządca galerii w Świebodzinie - obiekty Karuzeli to trzy budynki o łącznej powierzchni ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych, przeznaczonych pod handel. To 19 sklepów, większość z nich jest już otwarta, pozostałe otworzą się lada dzień. Wśród nich Lidl. Razem z istniejącym już McDonald'sem i Bricomarche stworzą prawdziwe centrum handlowe. Ta inwestycja wzbudzała duże emocje już zanim powstała! Wielu nie wierzyło, że w tak małym mieście powstanie tak duża galeria handlowa.

Karuzela w Świebodzinie. Dlaczego tam?

Mimo że Świebodzin liczy 22 tysiące mieszkańców, ale biorąc pod uwagę cały powiat liczba ta zwiększy się do 80 tysięcy. A to przecież potencjalni klienci tego miejsca. Wśród sklepów znalazłu się tu takie marki jak Lidl, Bricomarche, Jysk, Martes Sport, Sinsay, Cropp – czyli te typowe sklepy dla parków handlowych. Kolejnymi argumentami dla inwestorów był fakt, że Świebodzin to miasto z dużym potencjałem i wieloma inwestycjami, jakie tu poczyniono w ostatnich latach. W mieście powstał m.in. największy magazyn Amazona w Polsce. W Świebodzinie zbudowano również duże centrum dystrybucyjne Obi, miasto jest bardzo dobrze skomunikowane, leży przy S3, na trasie kolejowej Berlin – Poznań – Warszawa.