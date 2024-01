Szambusia - nowy pojazd do zbierania odpadów pokolorowany przez wnuka pracownika wodociągów w Świebodzinie

Pojazd jest niezbędny w działaniach prowadzonych przez gminną spółkę. Do tej pory pracownicy mierzyli się z częstymi awariami wozu, który uniemożliwiał sprawną pracę. Od stycznia br. to się zmieniło…

Szambusia - nowy pojazd do zbierania odpadów pokolorowany pr...

Szambusia - nowy samochód wodociągów, bezpieczny i o większej pojemności

- Dotychczasowy samochód był ponad 20-letni, wysłużony i mocno skorodowany. Zdarzało się mnóstwo awarii. Trzeba go było wycofać z eksploatacji i kupić nowy samochód - mówi Dariusz Gusta, prezes zarządu ZWKiUK w Świebodzinie. - Pojazd spełnia wszelkie normy emisji spalania, ma większą pojemność, więcej funkcji i elementów bezpieczeństwa. Pracownik ma większy komfort. Zakup był też podyktowany tym, że w ciągu roku zwiększyła się nam dwukrotnie liczba klientów, którzy się do nas zgłaszają. Spowodowane to jest kontrolami gminy...