O bohaterskim czynie piłkarzy z Bytomia Odrzańskiego donoszą ogólnopolskie media. Co się wydarzyło na S3?

Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański. Bohaterski czyn

„Dwóch zawodników jadących na zbiórkę meczową zobaczyło, że na wiadukcie nad S3 stoi nastolatka. Wyglądało na to, że może chcieć skoczyć. Zatrzymali się i pospieszyli jej z pomocą. Kamil Walków i Mikołaj Zięba zachowali zimną krew, weszli na górę i bardzo powoli zbliżając się do dziewczyny odżegnali ją od decyzji, która mogła być brzemienna w skutkach” – czytamy w informacji tygodnika.

Władze klubu dumne z zawodników

Zdarzeniem zainteresowało się wiele ogólnopolskich mediów. „Bohaterowie weekendu” – donosi o piłkarzach z Bytomia Odrzańskiego TVP Sport. „Przegrali, ale zostali bohaterami weekendu” to tytuł z portalu Interia Sport. „Piłkarze uratowali dziewczynie życie” – poinformowało Radio Zet.

„Szacunek wielki dla chłopaków to się ceni mało kto by się tak zachował w tych czasach jeszcze raz brawo dla was”, „Szacunek za Waszą postawę…”, „Człowiekiem się jest a nie bywa Wielki szacunek Panowie”, „Szacun panowie!!! Od tej chwili jesteście zawsze zwycięzcami!!!! Oby więcej takich ludzi w tym znieczulonym społeczeństwie!!!!” to tylko niektóre z wielu komentarzy.

Internauci życzą też uratowanej osobie, aby otrzymała potrzebną pomoc. „Mam nadzieję, że ta młoda dziewczyna poukłada swoje emocje i dojdzie do równowagi. Oby nie została z tym sama” – napisała jedna z kobiet.

„Życzę dużo zdrowia dziewczynie - mam nadzieję, że uzyska właściwą pomoc i wierzę, że podniesie się z kryzysu” – dodał ktoś inny.