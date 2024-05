Od 1 października w Gorzowie będzie można studiować prawo. AJP z „zielonym światłem” od ministra

Chętni już dzwonią

Wniosek do ministerstwa uczelnia złożyła 29 lutego tego roku. 11 marca został on przekazany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która miała dwa miesiące na wydanie opinii.

W Gorzowie będzie uniwersytet?

AJP coraz mocniej stawia też na kierunki medyczne. Kształci już pielęgniarki, szykuje się do stworzenia Centrum Symulacji Medycznej i coraz głośniej mówi, że chce otworzyć kierunek lekarski. Czy to oznacza, że będzie można myśleć o przekształceniu akademii w uniwersytet?

- W świetle obowiązującego prawa, uniwersytetem może być ta uczelnia, która została oceniona pod kątem sprawności naukowej przynajmniej w sześciu dyscyplinach. My mamy zewaluowane siedem dyscyplin. Mamy trzy „B+” pozwalające szkoły doktorskiej, pozostałe cztery to kategorie „B”. Wśród tych kategorii powinna znaleźć się jedna „A”. Następna ewaluacja odbędzie się po 2026. Wtedy też zostaniemy poddani ocenie. Pracujemy na wyższy poziom ewaluacji aniżeli mieliśmy wcześniej – mówi rektor akademii. Przyznaje jednak: - Zdobywamy uprawnienia do prowadzenia kierunków magisterskich jednolitych. To jest krok w kierunku uniwersytetu.

Czytaj również:

Co było przyczyną pożaru rektoratu akademii w Gorzowie? Są cztery możliwości