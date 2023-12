Od dziś rządzi w Polsce „Koalicja 15 października”. Będzie przypominać potężnego Saurona czy wystraszonego Goluma?

Pamiętają Państwo fabułę genialnej trylogii J.R.R. Tolkiena „Władca Pierścieni”? To opowieść o walce dobra ze złem, bitwie o Śródziemie i przyjaźni drużyny, która wyruszyła w niebezpieczną podróż, by w ogniu Góry Przeznaczenia zniszczyć Jedyny Pierścień władzy. Pierścieni łącznie stworzono dwadzieścia, trafiły do elfów, krasnoludów i ludzi, ale tylko ten jeden miał moc, by kontrolować je wszystkie. Został wykuty w tajemnicy i dawał jego właścicielowi Sauronowi niewyobrażalną siłę. Siłę, która pozwalała kontrolować innych i podporządkowywać sobie kolejne krainy.

Jeśli prześledzimy losy ugrupowań takich jak Nowoczesna czy Twój Ruch, szybko potwierdzi się, że proces wchłaniania mniejszych partii jest pewną prawidłowością. Te zaś, które miały jakąś siłę, dziś ledwie zipią. Wspólne rządy Platformy i PSL z lat 2007-2015 doprowadziły do znacznego skurczenia stanu posiadania ludowców, a ostatni wynik Lewicy pokazuje, że to PO zaczyna ściągać do siebie elektorat tego środowiska. Nową okolicznością jest pojawienie się Polski 2050, ale i ona, wkrótce podzieli los poprzedników.

Szef PO konsekwentnie dąży do stworzenia jednego politycznego bloku, który będzie sprawował władzę. Sklejenie rządzącej koalicji z dniem wyborów i uwspólnienie zwycięstwa ma scementować środowiska, które programowo reprezentują zupełnie inne, często przeciwstawne idee i cele programowe. Donald Tusk to wie i także jako premier będzie prowadził zakulisową grę, by jeszcze bardziej kontrolować innych.