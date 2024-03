- Od lat korzystają z moich pieniędzy i biorą za przelewy, a tak mnie potraktowali! – Czytelniczka opowiada historię z banku w Nowej Soli

– Kierowniczka przy wszystkich na sali krzyczała, że jestem niewidoma. Potem zaprowadziła mnie do innego pokoju, chociaż nie chciałam tam iść. Zapytałam, czy mam zrezygnować z konta. Odpowiedziała: „właśnie o to mi chodzi”. I od razu dała mi kartkę o rezygnacji do podpisania. A ja tylko spytałam. Krzyczała, że ma świadków. Pytałam, świadków czego? – relacjonuje Czytelniczka