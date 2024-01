Oferty na skatepark w Gorzowie znów zbyt wysokie

Gorzowski magistrat szuka wykonawcy rozbudowy skateparku w parku Kopernika już prawie trzy lata. Tym razem robi to po raz czwarty i nie jest powiedziane, że i to postępowanie zakończy się sukcesem. Gdy bowiem urzędnicy otworzyli dwie oferty, które napłynęły do przetargu, okazało się, że po raz kolejny przekraczają one założony budżet na tę inwestycję.