Ogródki działkowe na sprzedaż w Żarach. Zobaczcie, ile kosztuje taka działeczka w mieście

Ceny ogródków działkowych są uzależnione nie tylko od powierzchni, ale przede wszystkim od standardu. Im lepiej wyposażony ogródek, tym więcej za niego zapłacimy, ale potem włożymy mniej pracy za jego urządzenie. I tak działki z altanami murowanymi czy drewnianymi, są oczywiście znacznie droższe. Ogromne znaczenie ma dostęp prądu do ogródków. Dla jednych to konieczność, ale innym to nie przeszkadza, bo na działce szukają ciszy i spokoju.