Oliver Vidin nowym trenerem koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra. Zastąpi Żana Tabaka

O tym, że jego następcą może być dotychczasowy prowadzący brązowych medalistów mistrzów Polski, spekulowało się od kilku dni. Sam Serb dawał do zrozumienia, że jest zainteresowany pracą w grodzie Bachusa.

- Zielona Góra to z pewnością świetna opcja i duże wyzwanie nie tylko dla mnie, ale dla każdego innego trenera, który uwielbia rywalizację na najwyższym poziomie. Żan Tabak wykonał świetną robotę i na pewno będzie bardzo trudno kontynuować pracę jego i zapewnić ciągłość. Enea Zastal BC to klub, który co roku pretenduje do tytułu i to mi bardzo odpowiada. Bardzo lubię wyzwania - mówił Vidin, cytowany przez serwis Sportowe Fakty.