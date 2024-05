Oni też mają swoje mistrzostwa. Pora na lubuski finał Pucharu Tymbarku

W poniedziałek 13 maja rozpocznie się finałowa batalia w lubuskich rozgrywkach XXIV edycji Pucharu Tymbarku. Przez dwa dni 64 zespoły najmłodszych piłkarek i piłkarzy rywalizować będzie o zwycięstwo na Ziemi Lubuskiej i wyjazd na ogólnopolski finał do Warszawy.

Zgłoszone do rozgrywek szkolne drużyny najpierw rywalizowały w gminach i powiatach, najlepsi zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się na stadionie przy ul. Sportowej w Ośnie Lubuskim, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa IV-ligowa Spójnia. 13 maja do rywalizacji przystąpią zawodniczki i zawodnicy w kategorii U12 oraz dziewczęta w kategorii U10, a kolejnego dnia piłkarki i piłkarze zespołów U8 oraz chłopcy z kategorii U10. W oba dni otwarcie turnieju zaplanowano na godz. 9.30.