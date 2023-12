Osiedle Europejskie w Gorzowie będzie miało pocztę. Otwarcie już 18 grudnia

Gdzie będzie poczta na os. Europejskim?

- Urząd będzie dysponował dwoma stanowiskami obsługi, na których będą oferowane usługi pocztowe i usługi finansowe. Będzie można też wysłać kartki, listy, nadać paczkę, wpłacić lub wypłacić pieniądze, opłacić rachunki czy zamówić prenumeratę prasy. Placówkę przygotowano w oparciu o nowoczesną wizualizację. Będzie ona przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych – informuje gorzowska poczta.

Nowa placówka pocztowa będzie mieściła się przy ul. Londyńskiej 9a-f/lokal 4B. W tym tygodniu będą trwać prace przygotowujące do otwarcia placówki. Jej otwarcie nastąpi w poniedziałek 18 grudnia o 9.00.

Placówka na os. Europejskim będzie czynna od poniedziałku do piątku. Przez pierwsze cztery dni tygodnia otwarta będzie od 9.30 do 17.30 (z przerwą między 13.00 a 13.30), natomiast w piątki będzie czynna od 12.00 do 20.00 (z przerwą 14.30-15.00). Awizowane tu będą przesyłki nie tylko z os. Europejskiego, ale też z powstającego już osiedla Słowiańskiego.