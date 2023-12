Gorzów uruchomił nową linię autobusową. Dowiezie mieszkańców do Słowianki

W poniedziałek 11 grudnia w Gorzowie uruchomiona została linia autobusowa 109. Łączy ona Manhattan i Górczyn z os. Europejskim. Można nią dojechać do Słowianki i Areny Gorzów.

O potrzebie uruchomienia tej linii mówiło się od lat. Gorzowianie wielokrotnie bowiem wskazywali, że nie ma połączeń komunikacją miejską do basenów i lodowiska Słowianki. Teraz będą mieli taką możliwość.

W poniedziałek 11 grudnia uruchomiona została linia 109, która łączy Manhattan i Górczyn z os. Europejskim, a na trasie ma przystanek na wysokości nowej hali sportowej.

Jaka jest trasa linii 109?

Linia 109 biegnie od przystanku przy ul. Fieldorfa-Nila w pobliżu ronda Gdyńskiego. Autobus jeździ ulicami: Bora-Komorowskiego, Szarych Szeregów, Komisji Edukacji Narodowej, Okulickiego, Górczyńską, Piłsudskiego, ks. Andrzejewskiego, Roosevelta, Słowiańska, Myśliborska, a przystanek końcowy ma przy ul. Londyńskiej.

Jak często jeżdżą autobusy linii 109?

Pierwszy autobus linii 109 z pętli przy Fieldorfa-Nila odjeżdża o 6.49. Później jeździ średnio co godzinę. Ostatni kurs z Manhattanu rozpoczyna o 19.56. Autobus pokonuje tę trasę w 24 minuty.

Z osiedla Europejskiego pierwszy kurs jest o 7.16, a ostatni o 20.23. Co ważne – poza jednym wyjątkiem – rozkład jazdy w dni powszednie oraz w weekendy jest identyczny. Do pętli na Manhattanie autobus dojeżdża w 21 minut.

W poniedziałkowe przedpołudnie nasz reporter przejechał się autobusem linii 109 na odcinku od przystanku „Czereśniowa” do pętli na os. Europejskim. Oprócz niego przez większą część tego odcinka w autobusie było jeszcze troje pasażerów. Żaden z nich nie wysiadł jednak koło Słowianki i hali. Jak mówił nam kierowca, autobusem jeździ na razie po kilka osób. Większym powodzeniem cieszą się kursy z osiedla Europejskiego. Nie powinno to być jednak zaskakujące. 109 to dopiero druga dzienna linia obsługująca tę część miasta. Na osiedle Europejskie dojeżdża też linia 101.

Linia 109 - w przyszłości możliwe zmiany

Na razie za wcześnie jest, by z liczby pasażerów jeżdżących nową linią wysnuwać z tego jakieś wnioski. Do linii 109 mieszkańcy muszą się bowiem przyzwyczaić. Linia 109 ma być linią stałą i kursować nawet po tym, gdy przez rondo koło Słowianki zacznie jeździć linia 111 (łączy ona Zamoście z cmentarzem i Chwalęcicami). Urzędnicy będą obserwować potok pasażerów w linii 109, aby móc podjąć decyzję co do ewentualnych modyfikacji jej trasy lub uruchomienia kolejnych linii w rejon Słowianki i Areny Gorzów.

Rozkład jazdy linii 109

Kursy linii 109 z przystanku „Fieldorfa-Nila”: 6.49, 7.48, 8.48, 9.56, 10.56, 11.56, 13.48, 14.48, 15.48, 16.48, 17.56, 18.56, 19.56.

Kursy linii 109 z przystanku „Londyńska": 7.16, 8.15, 9,15, 10.23, 11,23, 12.23, 13.23, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.23, 19.23, 20.23.

