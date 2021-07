Ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego. Może być niebezpiecznie - silny deszcz, burze, porywisty wiatr i grad!

Ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek, 8 lipca ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa lubuskiego.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 30 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów:

gorzowski,

Gorzów Wielkopolski,

krośnieński,

międzyrzecki,

nowosolski,

słubicki,

strzelecko-drezdenecki,

sulęciński,

świebodziński,

wschowski,

Zielona Góra,

zielonogórski,

żagański,

żarski.

Wyżej wymienione zjawiska mogą pojawić się w Lubuskiem od godz. 20:00 dnia 08.07.2021 do godz. 08:00 dnia 09.07.2021.

