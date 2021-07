Ulewy w Lubuskiem. Lubuscy strażacy dostali ok. 280 zgłoszeń. Najgorzej było w Zielonej Górze i powiecie słubickim

Najgorzej było w Zielonej Górze i Słubicach

- Najwięcej zgłoszeń odebraliśmy w Zielonej Górze i powiecie słubickim - przekazał nam dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. - W innych lubuskich miejscowościach też były zalania, ale ich skala była o wiele mniejsza.

Burzowy front wędrował z południa na północ regionu. W środę w nocy nad Żarami przeszła nawałnica. Padający deszcz zalał ulice miasta i wiele podwórek. Niedawno oddane do użytku rondo przy Alei Jana Pawła II w zostało dokumentnie zalane.

Rano gwałtowna ulewa nawiedziła Zieloną Górę. Na wielu ulicach miasta woda płynęła strumieniami, sięgała do kolan, a nawet do pasa. Zalanych zostało wiele posesji. Straty liczą też pechowi kierowcy, którym woda wdarła się do aut.