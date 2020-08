Oszuści nie dają za wygraną. Tylko w ostatnim czasie, w Gorzowie Wlkp. wyłudzili od starszych osób ćwierć miliona złotych

Gorzowiacy oszukani na ćwierć miliona złotych

Tylko w Gorzowie Wlkp. w ostatnim czasie przestępcy oszukali starszych mieszkańców na kwotę niemal ćwierć miliona złotych. We wtorek, 25 września, późnym popołudniem do policjantów dotarła informacja o oszustwie, do którego doszło kilka godzin wcześniej.

Rozmowa o córce, bliskich w rodzinie, wizycie w banku i potrzebie pożyczenia pieniędzy spowodowała, że 74-latka z Gorzowa przekazała oszustom 110 tysięcy złotych. Jak tłumaczyli przestępcy: po pieniądze bliscy dotrzeć nie mogli. Miało to być spowodowane koronawirusem.

Gorzowscy policjanci otrzymali także informacje o podobnych próbach oszustwa. Tu jednak nikt nie dał się zmanipulować i połączenie szybko zostało zakończone. Za kogo druga osoba by się nie przedstawiała, należy zachować rozwagę przy podejmowaniu decyzji przy przekazywaniu pieniędzy. Chodzi tu przecież o oszczędności całego życia!