Koszmar zwierząt na fermie norek w Lubuskiem. Doszło do przestępstwa? Wstrząsające wyniki śledztwa

Pracownicy stosowali przemoc wobec zwierząt i nie były to jednorazowe sytuacje. To była przemoc systematyczna, która się wielokrotnie powtarzała i była to przemoc intencjonalna, ponieważ na na nagraniach widać, że pracownicy rozładowywali swoją złość na tych zwierzętach. Bili je, kopali, przydeptywali, uderzali nimi o metalowe elementy klatek i wykręcali za ogony. To wszystko działo się na oczach innych zwierząt. Nasz aktywista pracował również w chłodni, gdzie sortował martwe zwierzęta, które były przygotowywane do oskórowania i udokumentował, jak wiele zwierząt miało widoczne obrażenia i ślady krwi. Także ta skala przemocy była na pewno bardzo duża - dodaje Bogna Wiltowska.