Oszuści w Lubuskiem! Podszywają się pod znajomych i wyłudzają kody BLIK. Nie dajcie się naciągnąć!

"Wschowscy policjanci ostatniej doby przyjęli kolejne dwa zgłoszenia dotyczące oszustwa metodą na szybki przelew środków za pomocą kodu. W pierwszym przypadku nieznany sprawca przełamał zabezpieczenia elektroniczne konta na jednym z portali społecznościowych, a następnie wysłał wiadomości do znajomych właścicielki konta z prośbą o pożyczkę. W wyniku jego działania dwie osoby przelały na konto wskazane przez oszusta 800 i 1.600 złotych. Drugie zgłoszenie również dotyczyło jednego z portali społecznościowych i miało związek ze sprzedażą zegarka. Pokrzywdzony zapłacił kodem za zegarek, którego nie otrzymał, jak również nie otrzymał zwrotu pieniędzy" - czytamy w komunikacie M. Piwowarskiej.

O sprawie informuje nadkom. Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Policja przypomina, że płatność za pomocą kodu - w przeciwieństwie do płatności przelewem - nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Co prawda, właściciel konta musi potwierdzić transakcję, ale robi to wierząc, że pomaga swojemu znajomemu, który znalazł się w potrzebie.