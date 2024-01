Oto najpopularniejsze imiona noworodków w Gorzowie

Gorzowianie rodzą mniej dzieci, a chłopcy rodzą się częściej niż dziewczynki. Tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie, który co roku w pierwszych dniach stycznia publikuje statystyki za okres od stycznia do grudnia.

Przez cały miniony rok w gorzowskim USC sporządzono 1343 aktów urodzeń (w porównaniu z rokiem 2022 to spadek o 98). Nie oznacza to jednak, że aż tyle dzieci urodziło się w samym Gorzowie. Część aktów urodzenia wystawiono dla dzieci urodzonych np. poza granicami Polski. W szpitalu wojewódzkim przy ul. Dekerta urodziło się 1106 (to spadek o 80). I w tym przypadku też nie oznacza, że są to gorzowianie, bo niemal połowa porodów dotyczyła noworodków spoza miasta. Jeśli natomiast chodzi tylko o najmłodszych obywateli Gorzowa, to w minionym roku urodziło się ich 555 (a więc o 102 mniej niż w roku wcześniejszym).